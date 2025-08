Catarina Miranda revoltada com «comentários nojentos» de Bruno de Carvalho: «Eu até podia andar nua!»

A gala do Big Brother Verão começou com discussão! Alguns comentários de Bruno de Carvalho dirigidos a Catarina Miranda foram alvo de grande controvérsia durante a semana e, por isso, foram um dos grandes temas da noite de domingo. Miranda mostrou-se revoltada com os «comentários nojentos» de Bruno de Carvalho e não o poupou a críticas em pleno direto.

Afonso Leitão, Catarina Miranda, Kina, Daniela Santos e João Oliveira estão nomeados, mas apenas quatro continuam em jogo. O público é quem decide.

