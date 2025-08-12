No Big Brother Verão, Catarina Miranda não perde a oportunidade e intromete-se na dinâmica que está acontecer entre outros concorrentes. E aproveita para rir e gozar com a cara do Viriato e com a sua opinião.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Catarina Miranda ri e goza com a cara de Viriato
- Hoje às 12:06
Últimos vídeos
Últimos vídeos
09:08
Catarina Miranda ri e goza com a cara de Viriato
Hoje às 12:06
05:07
Imagens reveladoras: tudo o que desencadeou o pontapé de Bruno de Carvalho
Há 20 min
04:39
Discussão entre Miranda, Kina e Afonso aquece com ataques pessoais «Filhos da...»
Há 29 min
02:58
Tudo em pratos limpos. Ana e Afonso esclarecem tudo «Nunca me fizeste mal»
Há 37 min
04:52
A arder! Distribuição de tarefas gera discussão. Veja aqui
Há 42 min
03:58
Rezas e Bruxedo. Conflito entre Kina e Catarina sobe de tom com acusações
Há 48 min
05:18
Em baixo. Ana incentiva Fábio a manter-se no jogo «Não vou fugir como faço lá fora»
Há 54 min
03:30
Bruna procura apoio nas colegas e críticas recaem sobre Catarina e Afonso. Veja aqui
Há 1h e 1min
04:46
Bruna desiludida com falta de adesão à aula de dança das «Bignetes». Viriato atira «Não as queria ter desiludido»
Há 1h e 3min
07:30
Pazes? Catarina e Afonso têm uma conversa que acaba num abraço e em beijinhos
Há 1h e 46min
04:22
Viriato irrepreensível com Afonso «Debaixo das sainhas das mulheres»
Há 2h e 22min
14:04
Berros sem fim. Ana perde a cabeça com Viriato «És zero como homem» e o ator atira «És uma grande artista»
Há 2h e 30min
02:25
Catarina Miranda não se conforma e as lágrimas escorrem «Sou uma pessoa tão simples»
Há 2h e 55min
13:41
Miranda devastada enquanto desabafa com Ana «Eu a chorar e ele por aí a rir»
Há 3h e 14min
11:44
Falta de atenção de Afonso deixa Catarina Miranda em completo desespero
Há 3h e 21min
01:57
Viriato e Afonso entram em disputa «Assume os teus erros»
Há 3h e 39min
01:36
Afonso desabafa com Paim «Achas que eu gosto de a ver assim?»
Há 3h e 59min
08:14
«Achas que encontraste uma mãe para os teus filhos?» - Surpreenda-se com a resposta de Francisco Monteiro
Hoje às 14:49
05:59
Bárbara Parada revela mensagem íntima de Francisco Monteiro: «Posso dizer?»
Hoje às 14:48
02:02
Bárbara Parada abre o coração e desabafa: «Sempre fui a outra...»
Hoje às 14:46
04:30
Bárbara Parada e Francisco Monteiro - A primeira entrevista enquanto casal «Não é fácil estar no meu lugar, acho que ele não sofreu tanto»
Hoje às 14:46
05:23
Catarina Miranda faz verdadeiro drama e é obrigada a acalmar-se: «Estou farta disto»
Hoje às 14:14
04:37
Catarina Miranda fica furiosa com Afonso e desata em pranto
Hoje às 14:00
02:38
Do nada, Catarina Miranda grita com Afonso: «Tu gostas é de me ver na...»
Hoje às 13:36
04:33
Catarina Miranda apanhada a mentir. Concorrente devolve o que escondeu
Hoje às 12:38
00:54
Sem limites. Catarina Miranda esconde objetos suspeitos
Hoje às 12:35
05:29
Viriato eleva a voz: «Eu estou calado!»
Hoje às 12:33
09:13
Catarina e Afonso Leitão fazem tudo para levar os outros ao limite. A comida desaparece e objetos pessoais também
Hoje às 12:28
04:38
Catarina Miranda dá indicações à produção: «Deem um colete à prova de bala ao Viriato»
Hoje às 12:21
28:28
Daniela Santos quebra o silêncio sobre envolvimento com Afonso Leitão fora da casa — Veja a conversa completa
Hoje às 12:06
01:07
Daniela Santos em lágrimas: «Nunca tinha desistido de nada da minha vida e foi uma decisão muito difícil»
Hoje às 12:00
02:49
Daniela Santos revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»
Hoje às 11:59
03:52
Daniela Santos vai procurar Afonso Leitão depois do «Big Brother Verão»?
Hoje às 11:56
01:31
Cristina Ferreira para Daniela Santos: «É uma coisa que me deixa profundamente triste»
Hoje às 11:54
04:58
Cristina Ferreira confronta Daniela Santos sobre Bruno de Carvalho: «Nunca tiveste nada com o Bruno?»
Hoje às 11:49
04:58
Daniela Santos sobre Afonso Leitão: «Sou uma pessoa extremamente desiludida»
Hoje às 11:49
06:32
Kina toma decisão drástica em relação a Catarina Miranda e Afonso
Hoje às 11:47
05:28
Quem é o sol da casa? Escolhas de Jéssica surpreendem
Hoje às 11:43
04:12
Daniela Santos afirma: «Eu nunca tive ciúmes da Miranda!»
Hoje às 11:43
04:12
Daniela Santos sobre Afonso Leitão: «Ele gosta de mim, não tenho dúvidas disso»
Hoje às 11:43
02:29
Daniela Santos esclarece relação com Afonso Leitão fora do programa: «Não me apaixonei sozinha»
Hoje às 11:38
12:21
Miranda não descansa e continua «o tiro ao alvo». Confusão na casa logo pela manhã
Hoje às 11:29
12:21
Viriato Quintela arrasa Catarina Miranda: «Suja e baixa!»
Hoje às 11:28
02:38
Catarina Miranda e Afonso Leitão em clima romântico pela manhã: «Uma pessoa acorda cheia de saudades»
Hoje às 11:01
00:13
Vingança? Miguel Vicente reage de maneira icónica à expulsão de Bruno de Carvalho
Hoje às 10:32
04:13
As imagens do desespero que se viveu após a expulsão de Bruno de Carvalho
Hoje às 09:18
03:33
Imagens inéditas. Bruno de Carvalho completamente fora de si ao sair porta fora
Hoje às 09:15
05:46
Antes da expulsão, Bruno de Carvalho forçou desistência coletiva
Hoje às 09:10
06:08
Enquanto uns choram arrependidos, Catarina Miranda mostra-se feliz: «Não me arrependo de nada»
Hoje às 08:28
05:23
Como nunca o viu. Big Brother perde completamente as estribeiras: «Acabou a baixaria»
Hoje às 08:27
02:33
Big Brother perde as estribeiras com concorrentes: «Passou-se mesmo»
Hoje às 08:17
03:53
Fábio Paim triste com comportamento: «Eu fico cego, mas não tenho maldade»
Hoje às 08:14
03:20
Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto»
Ontem às 23:32
03:58
O conflito explodiu: «Eles querem matar os Cale, mas a gente continua aqui firme e de pé»
Ontem às 23:21
03:40
Viriato Quintela solta farpas : «Isto é só mais um episódio dos inúmeros que tivemos»
Ontem às 23:15
03:08
Emoções à flor da pele: Bruna num pranto após conflito na casa
Ontem às 23:06
01:34
Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother
Ontem às 23:03
02:53
Kina desmorona-se em lágrimas: «Ninguém me tratou desta maneira na minha vida. Nem sei como agir»
Ontem às 22:59
01:11
Bruno de Carvalho abandona o Big Brother em fúria após expulsão direta
Ontem às 22:52
02:59
Maria Botelho Moniz deixa recado forte aos concorrentes:«Somos todos melhores do que isto»
Ontem às 22:48
15:14
Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens
Ontem às 22:46