VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Catarina Miranda roída de ciúmes com aproximação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão no desafio secreto

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio que aceitaram no Especial. Os dois concorrentes terão de estar ‘inseparáveis’ durante 24h e começaram por preparar uma festa juntos. Os colegas da casa não podem desconfiar que se trata de um desafio. No entanto, Catarina Miranda já teve as primeiras reações. Veja tudo.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!

  • Big Brother
  • Hoje às 08:47
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

05:46

«Eu nunca me senti assim na vida»: Miranda desesperada por causa de Afonso

15:04
01:47

Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Porque é que a estavas a chamar? Ela quer provocar»

14:47

«Acordei com as pernas todas cortadas»: o terror que ex-concorrente do Big Brother terá vivido num grupo de canibais

13:08

O método surpreendente (e simples) que está a ajudar Maria Botelho Moniz a perder peso

11:52
01:14

Cúmplices, Jéssica e Afonso brincam à frente de todos. Eis a reação dos colegas

09:46
01:05

Impagável. O olhar de Catarina Miranda ao ver Jéssica e Afonso juntos

09:30
Mais Viral

Mais Vistos

Concorrente do Big Brother detido pela polícia após agredir colega da casa

Hoje às 08:43
03:00

Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta

Hoje às 11:34
01:27

Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar

Hoje às 09:59

Bruna Gomes e Bernardo Sousa mudaram de casa e agora têm vivenda dos sonhos: «Um novo lar...»

Ontem às 21:17
01:14

Cúmplices, Jéssica e Afonso brincam à frente de todos. Eis a reação dos colegas

Hoje às 09:46
Ver Mais

Notícias

Reviravolta inesperada. Aproximação entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixa Catarina Miranda carregada de ciúmes

Há 44 min

Dois andares, uma cozinha gigante e três terraços: Entre na casa de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Há 1h e 8min

«Acordei com as pernas todas cortadas»: o terror que ex-concorrente do Big Brother terá vivido num grupo de canibais

Há 2h e 39min

Após perda de peso brutal, apresentador da TVI causa furor de «cuecas». E muitos falam nisto

Há 2h e 42min

Catarina Miranda: Todos os homens que marcaram a sua vida nos reality shows

Há 3h e 15min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

Hoje às 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Dois andares, uma cozinha gigante e três terraços: Entre na casa de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Há 1h e 8min

«Acordei com as pernas todas cortadas»: o terror que ex-concorrente do Big Brother terá vivido num grupo de canibais

Há 2h e 39min

Após perda de peso brutal, apresentador da TVI causa furor de «cuecas». E muitos falam nisto

Há 2h e 42min

Imagens reveladoras: Zé Lopes mostra-se na praia sem pudores e divide opiniões

Há 2h e 47min

O método surpreendente (e simples) que está a ajudar Maria Botelho Moniz a perder peso

Há 3h e 55min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Joana Diniz: "Às vezes, o melhor que podemos fazer é parar e redefinir o caminho"

Há 6 min

Grande reviravolta no "Big Brother Verão": este é o novo concorrente mais odiado!

Há 42 min

Francisco Vale emite comunicado sobre problema de saúde: "Não têm sido dias fáceis"

Há 2h e 41min

Catarina Miranda lança surpreendente desafio a Francisco Monteiro, Miguel Vicente e Bruno Savate

Hoje às 11:23

Soraia Moreira emocionada com atitude do irmão: "Já ganhei o ano"

Hoje às 09:39
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O método surpreendente (e simples) que está a ajudar Maria Botelho Moniz a perder peso

Há 3h e 55min

Há uma coincidência que une Maria Botelho Moniz a Marcia Soares. E pode uni-la a si também

Ontem às 14:54

Festa marcada? Temos o acessório perfeito. Maria Botelho Moniz e Marcia Soares aprovam

Ontem às 14:43

A seguir as pisadas do pai? Noivo de Maria Botelho Moniz ‘viciado’ neste vídeo do filho. E você vai ficar também

Ontem às 12:23

"Isto é amor": o que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata fizeram não é para todos

26 ago, 12:39
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais