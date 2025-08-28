Catarina Miranda roída de ciúmes com aproximação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão no desafio secreto

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio que aceitaram no Especial. Os dois concorrentes terão de estar ‘inseparáveis’ durante 24h e começaram por preparar uma festa juntos. Os colegas da casa não podem desconfiar que se trata de um desafio. No entanto, Catarina Miranda já teve as primeiras reações. Veja tudo.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

