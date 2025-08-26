Catarina Miranda salta para cima de Afonso: «Deu-me a vontade»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda continua a tentar ter um romance com Afonso Leitão, apesar do concorrente já ter deixado claro que não quer. No meio de uma brincadeira dos dois, Catarina Miranda salta para cima do concorrente e afirma: «Deu-me a vontade».

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17