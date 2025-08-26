VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Catarina Miranda salta para cima de Afonso: «Deu-me a vontade»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda continua a tentar ter um romance com Afonso Leitão, apesar do concorrente já ter deixado claro que não quer. No meio de uma brincadeira dos dois, Catarina Miranda salta para cima do concorrente e afirma: «Deu-me a vontade». 

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Há 49 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

01:35

Afonso não dá uma oportunidade a Catarina Miranda: «Quando é que eu dei a entender que quero alguma coisa contigo?»

22:51 Ontem
01:04

«Esta é a música favorita do meu filho»: Maria Botelho Moniz canta e faz revelação inédita

23:35 24 ago

O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

21:55 24 ago

Mais deslumbrante do que nunca: Maria Botelho Moniz arrasa em mais uma gala do Big Brother Verão

21:46 24 ago
03:42

Jéssica enerva-se com Afonso e manda tacada: «Odeio que tentem alterar a verdade»

14:52 22 ago
00:36

Afonso aproveita dinâmica para atacar Kina: «Anda com mentiras, a dizer que se passam coisas»

11:39 22 ago
Mais Viral

Mais Vistos

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»

Ontem às 16:41

«Longe de tudo e de todos»: Fanny Rodrigues encanta seguidores com fotografias da viagem às Maldivas

23 abr, 10:19

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Ontem às 00:21

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

20 jul, 22:36
01:32

Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente

Ontem às 22:33
Ver Mais

Notícias

O gesto inacreditável que Luís Gonçalves tem com os fãs

Há 29 min

Ex-concorrente do Secret Story sofre reviravolta e torna-se emigrante

Há 1h e 23min

Fim da amizade? Inês Simões quebra o silêncio sobre Marcia Soares. E isto vai surpreendê-lo

Há 1h e 35min

O maior barraco numa gala. Avó de Catarina Miranda exalta-se e quase é expulsa

Há 1h e 39min

O cerco está a apertar. Este é o novo leque de nomeados do Big Brother Verão

Ontem às 23:04
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

O gesto inacreditável que Luís Gonçalves tem com os fãs

Há 29 min

Ex-concorrente do Secret Story sofre reviravolta e torna-se emigrante

Há 1h e 23min

Heitor Nunes, finalista da oitava edição do "Secret Story", abraça novo capítulo da sua vida

Há 1h e 24min

Fim da amizade? Inês Simões quebra o silêncio sobre Marcia Soares. E isto vai surpreendê-lo

Há 1h e 35min

Mafalda Castro fez anos e a declaração de amor do namorado é de deitar uma lágrima

Ontem às 18:48
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

Ontem às 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

Ontem às 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

Ontem às 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada não cala a revolta: "És um animal. Espero que pagues por isto"

Há 1h e 0min

Bruno de Carvalho arrasa Luís Filipe Vieira: "Serviu-se de um clube"

Há 1h e 35min

Pedro Crispim admite: "Casar-me e ter filhos ainda fazem parte dos planos"

Há 2h e 26min

"Big Brother Verão": após poder da troca, leque de nomeados é divulgado!

Ontem às 22:25

Imagem ternurenta! Filha mais velha de Francisco Macau dá beijo à irmã recém-nascida

Ontem às 20:02
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente

Ontem às 22:33

Maria Botelho Moniz emociona-se em direto: «Já tenho uma lágrima...»

Ontem às 21:54

Maria Botelho Moniz no seu look mais bonito? Veja a reação da mãe da apresentadora

Ontem às 10:28

O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

24 ago, 21:55

Mais deslumbrante do que nunca: Maria Botelho Moniz arrasa em mais uma gala do Big Brother Verão

24 ago, 21:46
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Ontem às 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais