Catarina Miranda surpreende com ideia insólita para banhos quentes e assume-se como líder imprevisível

Catarina Miranda, líder da semana, surpreendeu os colegas ao revelar uma ideia inusitada para garantir banhos de água quente: utilizar o contentor do plástico para armazenar água e deixá-lo ao sol. A proposta dividiu opiniões dentro do grupo, mas isso não impediu a líder de avançar com o plano. Afonso elogiou a iniciativa, afirmando apreciar a proatividade de Catarina.

Enquanto isso, no interior da casa, Kina deixou claro aos colegas que só permanecerá na cozinha se for por pedido deles, e não por imposição da líder. A afirmação gerou murmúrios e reações entre os concorrentes.

Em confessionário, Catarina Miranda confessou-se uma “manipuladora nata” e classificou-se como a líder mais imprevisível que o Big Brother já viu.