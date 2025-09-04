Catarina Miranda sussurra algo a Afonso Leitão e o momento não passou despercebido

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão voltaram a dar que falar ao viverem um momento cúmplice na sala. No sofá, a concorrente aproximou-se do aliado e sussurrou-lhe num gesto que não passou despercebido às câmaras.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!