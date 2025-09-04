Catarina Miranda vê fotografia de Jéssica e reage com desdém: «Que nojo»

No Big Brother Verão, decorre uma festa e Catarina Miranda e Afonso leitão estão a observar as fotografias tiradas com o telemóvel que entrou na casa. Catarina Miranda vê uma fotografa de Jéssica Vieira, ex-namorada de Afonso Leitão, e reage com desdém. «Que nojo», diz Catarina Miranda sobre Jéssica Vieira.
Veja as imagens.
