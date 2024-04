Catarina Miranda vê Rita Oliveira a chorar e reage: «Façam as malas para eu ganhar já»

No Big Brother, depois da atividade da tarde, sobre quem será a pessoa menos confiável do grupo, Rita chora no quarto com Alex... Miranda entra no quarto e pergunta à concorrente por que motivo está a chorar e se é por sua causa. Rita acaba por dizer que, se Miranda não foi ter consigo para a fazer sentir melhor, também não tem de mandar piadas... Nesse momento, Arthur abraça a colega enquanto diz "calma"...Miranda pede ao Big que lhe aumente o cachet. Momentos depois, já na casa de banho, Miranda pergunta se Rita está a chorar por sua causa, respondem que sim e Miranda aconselha todos a fazerem as malas, assim o programa termina hoje. Miranda pergunta a Margarida se falou mal com Rita e esta conta que lhe disse que Miranda colocou em cheque e que para Catarina o jogo é mais importante e acrescenta que Rita lhe contou que mudou a sua opinião sobre Catarina. Miranda diz a Margarida que peca, pois se é sua amiga, só teria de ir lá à frente e dizer a verdade é que não o fez porque não se queria comprometer. Miranda continua e diz que para defender o seu nome, vai sempre falar e continua dizendo que a Margarida devia ter chegado à frente e ter dito "desculpa David, tudo bem que a Catarina disse isso, mas eu fui a primeira pessoa que disse à Catarina que estavas no sofá, porque a Catarina estava de costas e não te estava a ver. Margarida explica que disse e Miranda diz que, se valesse tudo para si, já tinham ido todos para casa e que, para si, não vale tudo e que se assim fosse já teria colocado o nome da colega numa ardósia. Miranda explica que já lhe disse que é sua amiga, mas se esta não consegue confiar em si, é um problema seu. De volta ao quarto, Miranda depara-se com Daniela e o bate boca entre as duas começa. Daniela estava a falar sobre a dinâmica das moedas e Miranda pede para que a concorrente se cale com esse assunto, ou lhe faz as malas para ir embora e pede a David que acalme a amiga. Miranda explica que a concorrente a ofendeu, dizendo que tentou acabar com o casamento dos rapazes. Daniela continua a falar e David tenta acalmar a amiga… pede para que Daniela não continue a discussão porque vai acabar por estragar o jogo de ambos. Daniela pede para que David não se meta e que saia da sua frente, o concorrente diz que não sai e David desiste, dizendo que se Daniela quiser manchar o seu jogo está tudo bem. Daniela responde que David não sabe o que está a fazer na casa, não sabe jogar, mas depois tem opiniões sobre o seu jogo. Miranda fica de boca aberta e diz que a concorrente é realmente perigosa. Daniela diz que Miranda foi agressiva, lhe atirou com uma moeda e Miranda pede para que todas as mulheres dos concorrentes votem em Daniela e que vai fazer de tudo para que seja expulsa, Daniela diz que já sabe e que aproveita e vai no barquinho de Miranda.