Catarina Miranda volta a confrontar Afonso Leitão: «Enrolaste-te com a Daniela»

Na cadeira quente do Big Brother Verão, Catarina Miranda volta a confrontar Afonso Leitão sobre relação com Daniela Santos fora da casa: «Enrolaste-te com a Daniela».

A gala deste domingo do Big Brother Verão ficou marcada pela expulsão de Manuel Melo e pela entrada de uma nova concorrente: Ana Soares. Viriato Quintela é o novo líder da casa e decidiu nomear diretamente Afonso Leitão, que se junta assim a Fábio Paim no leque de nomeados, uma vez que o ex-futebolista tinha sido sancionado na semana passada. No Especial desta segunda-feira, fique a conhecer os restantes nomeados.

