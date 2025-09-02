VÍDEO SEGUINTE
Catarina Miranda volta a trazer o tema do aborto para cima da mesa e a discussão instala-se

No Big Brother Verão, os concorrentes começam o dia com uma dinâmica marcada por uma dose de verdade sobre eles próprios. No desenvolvimento da atividade, Catarina Miranda volta a trazer o tema do aborto para cima da mesa, num confronto com Viriato Quintela, acusando-o de apenas defender este tema, para ficar bem visto.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de expulsão. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

