Catarina recusa fazer o jantar e assume jogada estratégica após discussão com Jéssica

No Big Brother Verão, Catarina anunciou que não iria preparar o jantar depois de ter sido criticada pelos colegas, que consideraram que as batatas confecionadas ao almoço estavam queimadas. Apesar da insistência do líder para que voltasse a cozinhar, a concorrente manteve-se firme e garantiu que só faria comida para Viriato, com quem tinha estabelecido um acordo prévio. A decisão gerou atrito e levou a um novo confronto com Jéssica, num tenso bate boca. Mais tarde, já a sós com Viriato e Afonso, Catarina acabou por revelar que tinha colocado em prática a sua jogada mais antiga, assegurando que as colegas caíram na armadilha.
Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
