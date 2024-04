Catarina Sampaio implacável com André Silva: «És a pessoa mais manipuladora que conheci»

No Big Brother, na esfera, Sampaio pergunta a André se tem alguma coisa contra si e este explica que foi por exclusão de partes. Catarina diz-lhe que, para si, o concorrente é a pessoa mais manipuladora que já conheceu. O antigo jogador pergunta se é manipulável ou manipulador e Sampaio afirma que é as duas coisas, pois "vem com a manipulação de alguém". Continua dizendo que se faz de menino bonito e esta semana voltou a nomeá-la. André explica que foram 3 votos e Sampaio diz que está a perceber a sua inocência, em tom irónico e este questiona-a sobre se acha que gostaria de ir a nomeações consigo e afirma que não vale a pena continuarem a conversa, a colega concorda, mas diz-lhe que só não precisa de se fazer de inocente e o concorrente afirma que é o que é lá fora. Catarina continua a diz que André a enganou bem, pois tinha-o como uma pessoa mais correta e André diz que também o nomeou e Catarina explica que o avisou logo que ia nomear e que não tem a ver com o facto dele também a ter nomeado. Sampaio explica que não é manipuladora, pois diz o que vai fazer e não engana ninguém. O antigo líder explica que é muito difícil, para si, votar, pois dá-se bem com todas as pessoas e conta que votou na Rita e no Arthur por estratégia, para ser acessível irem consigo a nomeações. Sampaio acaba por se levantar e diz que aceita mais a nomeação da Margarida, pois não têm ligação nenhuma do que a de André, pois o que fez não é bonito e acrescenta que tem prazer em cair em cima de si, pois tem algum problema consigo. O concorrente nega e Catarina diz-lhe que que não são 100 mil euros que fazem a diferença numa pessoa que se deixa ser manipulada e este responde que sabe que não irá longe no jogo…