Catarina tenta falar a sós com Afonso, mas desafio com Jéssica muda os planos

Após o Especial do Big Brother Verão, Catarina tentou convencer Afonso a sair da esplanada para poderem conversar em privado. Contudo, o ex-paraquedista recusou e insistiu em permanecer no exterior, sem que a ribatejana soubesse que ele e Jéssica tinham o desafio de se manter inseparáveis durante 24 horas. Ironicamente, foi Jéssica quem acabou por abandonar a esplanada, mostrando no confessionário o seu desagrado em relação à prova. Mais tarde, já dentro da casa, Ana questionou sobre o jantar. Catarina, em tom de provocação, aconselhou os colegas a habituarem-se a comer cereais, levando Bruna a reagir de imediato, afirmando que talvez deixasse de fazer mais nada.
Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
