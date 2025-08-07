Catarina tenta fazer as pazes com Afonso, mas acaba por se afastar: «Fui tratada como um cão»

No Big Brother Verão, logo pela manhã, Catarina Miranda entrou no quarto decidida a reconciliar-se com Afonso. A concorrente tentou dar-lhe um beijo como forma de pedir desculpa, mas o ex-paraquedista afastou-se. Apesar de acabarem por se abraçar, Catarina não sentiu sinceridade e virou-lhe as costas. Afonso insistiu que continua à espera de um verdadeiro pedido de desculpas, enquanto a repórter afirmou que tentou, mas foi tratada «como um cão». O ex-militar acusou Catarina de invadir o seu espaço pessoal e ela, em tom irónico, atirou: «Tu és capaz de me meter na cadeia.»
Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!