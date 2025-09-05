Catarina 'usa' Jéssica para atacar Afonso: «hás-de ter filhos e ela é uma prioridade»

Após o fim do Especial do Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão trocaram desabafos sobre os momentos mais tensos em direto. Num tom marcado pela ironia, Catarina atirou a propósito da ex-namorada do colega: «Hás de ter filhos, netos e ela há de ser uma fragilidade tua».

A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.

Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!