Célia e Telmo protagonizam momento divertido e caricato no regresso ao Big Brother. O icónico casal está de volta para promover a grande estreia do formato no dia 23 de março.

E na promo mais recente, partilhada do Instagram da TVI, é possível ver Célia e Telmo a terem uma pequena briga. Um momento divertido, que nos recorda dos bons momentos de Célia e Telmo que deixaram saudades aos fãs do programa.

«25 anos sempre a dizer a mesma coisa», brinca Célia com o marido.

Veja o vídeo Hilariante!