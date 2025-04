Céus agitados! Avião volta a surpreender concorrente do Big Brother com mensagem de «ouro»

No Big Brother, um novo avião com uma mensagem passou pela casa mais vigiada do país e, desta vez, deixou todos de boca aberta! Com uma mensagem amorosa, Portugal e o Brasil uniram-se para mandar uma força a... Diogo Bordin e Carolina Braga!

Recorde que este não é o primeiro avião de Diogo!

Diogo Bordin foi surpreendido esta quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, com um avião de apoio que sobrevoou a casa da Malveira, deixando todos — concorrentes e telespectadores — surpreendidos.

O avião, que trazia a mensagem “DIOGO PT❤BR APOIAR E RENDIDO TEAM DIOGO BORDIN”, foi enviado pelos fãs. Diogo tem conquistado o público com o seu carisma e autenticidade.

“A homenagem apanhou todos de surpresa – inclusive o próprio Diogo, que ficou visivelmente emocionado ao ver o carinho atravessar oceanos”, revelou, entretanto, a equipa de apoio do concorrente nas redes sociais.

Esta tarde, dia 12 de abril de 2025, Diogo Bordin volta a receber avião, e sem estar presente: «Diogo de ouro, confia em ti»! Os concorrentes referem que o colega tem recebido muitos aviões de apoio nos últimos dias!

Veja também:

Amor no ar? Novo avião deixa a casa de boca aberta - Saiba para quem foi! - Big Brother - TVI