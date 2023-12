Há 3h e 4min

No Big Brother, em lágrimas, Jéssica é consolada pelo Hugo que a tenta motivar com palavras de ânimo, no entanto, a futebolista confessa ter medo do amor e acima de tudo que o seu namorado já não esteja à sua espera. A Jéssica pondera sair e depois de partilhar o seu desejo com o Anfitrião chega mesmo a fazer as malas.