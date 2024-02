Há 2h e 29min

No Extra do Big Brother- Desafio Final, as comentadoras Cinha Jardim e Bruno Savate criticam o facto de Bruno Savate ter falado por cima de uma concorrente que estava a apresentar a sua dinâmica. Cinha e Helena Isabel são implacáveis com Bruno Savate: «Tanto criticou o Miguel quando falava no meio e agora está a ter comportamentos piores»