Cinha Jardim: «A Carolina não precisa do namorado, mas o Luís precisou do Savate»

No Big Brother, Cinha Jardim critica a atitude de Luís Gonçalves ao chamar Diogo Bordin à discussão que teve com Carolina Braga, apenas por ser namorado da rival.

A comentadora deixa claro que Carolina não precisa do namorado no jogo, mas que Luís precisou do capitão, Bruno Savate.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

