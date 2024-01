Hoje às 10:35

No «Dois às 10», Zé Lopes e Cinha Jardim fazem o rescaldo da última gala do «Big Brother - Desafio Final». Os comentadores falam-nos da diferença de comportamento de Miguel Vicente, dentro e fora da casa mais vigiada do país, segundo a sua perspetiva e a perspetiva de Bárbara Parada e Patrícia Silva.