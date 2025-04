Cinha Jardim defende Dinis Almeida: «Está no seu direito de ser assim e tratar as pessoas como ele quer»

Dinis assume-se como feminista e mostra-se triste após polémica do almoço do líder e comentários sobre as mulheres. No Diário de Sábado, Cinha Jardim defende o concorrente.

Inês revela que este assunto está a mexer com o colega e ele concorda, porque estão a acusá-lo de uma coisa que é completamente contra.

A concorrente de Cascais compreende o que Dinis está a sentir e não é nada fácil por estarem na televisão, contudo acaba por não ser justo porque o colega já se justificou.

Inês garante que o colega é feminista e Dinis partilha que as pessoas gostam de ser elogiadas, mas sente que as meninas da casa estão habituadas a serem elogiadas por pessoas que só querem ter algo com elas

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros. Esta semana, Ana Neto, Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva estão nomeados e um deles será expulso na próxima gala este domingo.

