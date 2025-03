Cinha Jardim não poupou palavras ao criticar Manuel Cavaco durante o Extra do Big Brother. A comentadora do programa expressou a sua opinião sobre a postura do concorrente e deixou claro que não concorda com a forma como ele lida com determinadas situações dentro da casa principalmente nesta primeira semana de liderança.

