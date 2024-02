Há 1h e 23min

No Big Brother - Desafio Final, Carlos Sousa volta a explodir com Bárbara Parada após uma dinâmica e Bruno Savate comenta o momento com Noélia Pereira. Cinha Jardim comenta a situação e afirma que o desentendimento é normal, tendo em conta que os concorrentes estão ambos nomeados esta semana.