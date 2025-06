Ciumeira? Diogo Bordin desconfortável com relação de Carolina Braga e Luís Gonçalves

No Big Brother, Carolina Braga partilha com Lisa Schincariol o desconforto que Diogo Bordin sente em relação à sua reaproximação a Luís Gonçalves. Lisa considera que é melhor para ambos estarem bem e que tão perto da final não há necessidade de se desgastarem.

Carolina conta que falou com Carina, para se justificar em relação ao facto de não intervir nas suas discussões com Luís. A advogada estagiária conta que ainda há pouco teve uma discussão com o ex-militar e que o segredo é «saber levá-lo». Lisa também revela que se desentendeu com Manuel, porque o concorrente a acusou de ter memória seletiva em relação a Luís. Ao mesmo tempo, no quarto, Luís apaga o nome da Carina da sua «árvore genealógica».

