Ciúmes de Catarina inflamam após aproximação entre o ex-casal Afonso e Jéssica

No Big Brother Verão, ao soar a música, Afonso ajuda Jéssica a preparar-se para a prova e, com Bruna, dança na caixa de areia até a toalha de Jéssica cair, levando-a a brincar e culpar o colega. Entre risos e picardias, Catarina observa incomodada e, no confessionário, admite sentir ciúmes «até de um grão de areia». Mais tarde, confronta Afonso sobre as brincadeiras com Jéssica, recordando que esta o fez passar por traidor. Catarina insinua ainda que Jéssica se reaproximou de Afonso após a sua zanga com ele.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14
