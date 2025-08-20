Ciúmes de Mickael Carreira? Afonso assegura que não: «Não gosto de ti nesse sentido»

No Big Brother Verão, Afonso Leitão e Catarina Miranda estão na casa de banho e Miranda provoca o concorrente sobre se este sentiu ou não ciúmes de Mickael Carreira. Mas, Afonso é perentório e assegura que não gosta da concorrente "nesse sentido". A reação e o olhar de Miranda saltam à vista.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

