Ciúmes, sentimentos, atração, provocações: O confessionário do Big Brother que levou Solange Tavares ao limite

No Big Brother, durante o Extra conduzido por Marta Cardoso, assistimos a imagens fortíssimas do dia de ontem entre Luís Gonçalves e Solange Tavares. Ambos os concorrentes protagonizaram um momento de alta tensão dentro do confessionário durante o Especial, que fez a açoriana abandonar a dinâmica. Tudo começou durante o almoço em que ambos começaram a provocar-se mutuamente, e onde a palavra "ciúmes" é atirada para cima da mesa. O que está em causa é uma comparação que Luís fez entre Renata Reis e Solange. Devido ao feitio de Solange, Luís revela ver-se mais ao lado de uma pessoa como a Renata do que Solange. Além disso, Luís diz que em termos do físico, talvez se sentisse mais atraído por uma mulher como Renata. Após o confessionário intenso, Solange desabafa com os concorrentes e diz que não sente nada por Luís. Veja o momento na íntegra!

Esta quarta-feira à noite, no Especial, Solange Tavares e Luís Gonçalves protagonizaram uma discussão, que fez a concorrente abandonar o confessionário. Durante a tarde, Luís e Nuno Brito entraram num conflito intenso, que terminou em várias acusações polémicas.

Além da entrada do veterano de reality shows e da ex-concorrente do Secret Story, a casa tem sido palco de emoções fortes, amores, discussões, desamores, guerras e muita tensão! A líder desta semana é Solange Tavares e a prova semanal consiste em percorrer o máximo de quilómetros possível. Esta semana, um acontecimento que marcou bastante a casa foi a discussão de Diogo Bordin e Carolina Braga, que acabou com o concorrente a bater a porta. Entretanto, o casal já fez as pazes, mas será que esta é uma paz duradoura?

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do País!

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

