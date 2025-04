«Claro que magoa»: O que levou Érica Reis a desabar em lágrimas no confessionário

No Big Brother, durante a tarefa semanal, fechadas no carro, a Érica e a Lisa desentendem-se por a Lisa ter considerado que a Érica tem estado apagada no jogo. O Nuno e o Manuel Rodrigues assistem ao bate-boca até que o Nuno intervém dizendo que é melhor chamar o Luís para defender a Érica. A norte-americana fica muito enervada com a provocação e discute com o Nuno. No confessionário, desolada, a Érica diz que sente que estão a tentar diminuí-la e, em lágrimas, confessa ficar muito magoada com tudo o que ouviu.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

