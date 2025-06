No Big Brother, Manuel Rodrigues rodou a roleta do Cubo e teve acesso a uma carta de um fã... muito aguçada! No confessionário, Cláudio Ramos aproveitou para questionar Manuel Rodrigues sobre os motivos que o levam a querer andar sempre a chuchar os dedos dos colegas da casa e a conversa é hilariante.

