Ontem às 18:40

No «Goucha», «Especial Natal», recebemos os familiares dos concorrentes do Big Brother 2023. Regina Abreu, mãe de Hugo, conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira. Cláudio Ramos questiona se Regina Abreu acredita que o filho chegasse à final. Veja aqui todas as reações.