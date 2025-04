Claudio Ramos confronta Manuel Rodrigues: «O seu objetivo era que a Lisa fosse expulsa?»

Na gala do Big Brother, Claudio Ramos dá as boas-vindas e começa mais uma gala que promete ser cheia de surpresas e emoções fortes. O apresentador anuncia que vamos começar com uma sanção do Big Brother para os concorrentes.

Os concorrentes são confrontados com imagens dos seus incumprimentos e levam um aviso por parte do apresentador e do anfitrião. O Big Brother sanciona-os com várias privações e dá uma nomeação direta a Lisa Shincariol por um comportamento especifico.

A gala desta noite começa de forma surpreendente com o anfitrião a surpreender os concorrentes com uma sanção. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, promete dar muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Para além desta notícia que deixa os concorrentes em estado de alerta, esta noite a gala conta ainda com a invasão de dois coelhinhos da Páscoa – ex-concorrentes Joana Diniz e João Ricardo - que trazem consequências para a casa do Big Brother.

Inês Vilhalva, Manuel Cavaco, Sara Silva e Adrielle Peixoto são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência na casa.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe ao minuto e não perca os todos desenvolvimentos na casa mais vigiada do país!