Cláudio Ramos critica postura de Leandro em relação a Savate: «No jogo não vale tudo»

Hoje às 10:21

No «Dois às 10», Zé Lopes fala da postura de Bruno Savate, em relação ao momento em que este se dirige a Diana Lopes e fala das suas supostas «plásticas», dizendo que este foi um «momento infeliz» para o jogador do Big Brother. Cláudio Ramos «condena» atitude de Leandro em relação a Savate: «Ele não pode dizer que ele maltrata as mulheres, quando isso não é verdade», remata. Zé Lopes concorda e argumenta.