Cláudio Ramos desafia Leonardo Gerevini: «Se lhe der 100 euros tatua Cláudio Ramos no braço?»

Cláudio Ramos faz um inusitado desafio a Leonardo Gerevini, por o concorrente ter tatuado nomes de amigos nas nádegas. O apresentador desafia o concorrente a tatuar o seu nome no braço.

Está no ar mais uma edição do Big Brother. 25 anos depois, o reality show mais famoso do Mundo está de regresso à TVI! Cláudio Ramos é o apresentador. A gala de estreia está ao rubro, com a apresentação do leque de concorrentes. Nesta temporada do Big Brother vamos piscar o olho à história deste formato em Portugal, relembrando os momentos mais icónicos, mas também surpreender o público com uma nova dinâmica.