Cláudio Ramos mostra o primeiro quadro dos nomeados e levanta a ponta do véu para o Especial

No Big Brother, após a expulsão de Solange e a eleição de Cavaco como líder, os concorrentes são chamados ao confessionário para fazer as suas nomeações. Para já, conhecemos o quadro dos possíveis nomeados da semana. Esta segunda-feira, no Especial, iremos saber os nomeados oficiais. Há um concorrente que se destaca... pela negativa. Depois, no estúdio, Cláudio Ramos apresenta o primeiro quadro dos nomeados e revela algo que irá acontecer esta noite, no Especial.

Esta semana, o Big Brother tem sido palco de imensas reviravoltas surpreendentes. Luís Gonçalves e Nuno Brito foram sancionados pelo anfitrião e por isso, andaram os dois com uma t-shirt única. O resultado desta sanção foi uma surpresa, pois os concorrentes, outrora rivais, parecem ter resolvido os seus conflitos e o clima de paz e harmonia reina agora entre ambos. Após terem conseguido conversar, os antagonistas até conselhos trocaram entre si.

Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

Carina Frias, a pessoa mais próxima de Luís dentro da casa mais vigiada do País, parece ter ficado "magoada" com a distância de amigo, algo que entretanto resolveram com um abraço sentido. As provocações entre Carolina Braga e Luís Gonçalves não parecem ter fim, visto que esta semana os concorrentes entraram novamente numa série de confrontos. Já o casal Diogo Bordin e Carolina Braga tiveram uma semana de altos e baixos, e hoje, parecem ter-se desentendido novamente.

Quanto à relação conturbada de Nuno Brito e Lisa Schincariol, estes parecem ter colocado um derradeiro ponto final em tudo o que os unia, após estes terem trocado várias acusações graves entre si. Mas não é só com Lisa que Nuno Brito parecem ter cortado relações. O mesmo aconteceu com Nuno e Solange Tavares.

Hoje, resta saber quem será o concorrente expulso e se novos acontecimentos irão agitar a casa do Big Brother.

Acompanhe tudo o que se passa no Big Brother no Ao Minuto.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.