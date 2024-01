Hoje às 10:14

No «Dois às 10», a comentadora Cinha Jardim responde à questão de Cláudio Ramos: o Miguel Vicente tem ou não estofo para o jogo de Bruno Savate? Luísa Castel-Branco revela que não gosta do jogo de Savate e que estão três egos dentro do programa. Zé Lopes fala da postura de Rafael, que já enfrentou Miguel e Savate.