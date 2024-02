Hoje às 11:49

No «Dois às 10», recebemos Rafael Teixeira, o oitavo concorrente expulso do Big Brother - Desafio Final. O ex-concorrente diz que o ponto fulcral do jogo é o Miguel Vicente e explica o porquê. Cláudio Ramos confronta Rafael sobre se Miguel não o apunhalaria nas costas, caso este continuasse na casa, no sentido de fazer tudo para vencer ou colocar o jogo à frente de uma amizade.