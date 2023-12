Cláudio Ramos pergunta como foi a primeira noite fora da casa: «O meu pai está a ver eu não posso dizer estas coisas»

Hoje às 11:52

No «Dois às 10», Jéssica Galhofas dá a primeira entrevista após a expulsão na última gala do Big Brother antes da grande final. Estando agora numa relação com Francisco Vale, Cláudio Ramos questiona a ex-concorrente sobre a primeira noite fora da casa. A ex-concorrente veio acompanhada de alguém muito especial, o namorado, e decidiu fazer-lhe uma entrevista exclusiva.