Cláudio Ramos provoca Solange e esta reage de forma inesperada: «Eu já tenho uma paixão aqui dentro»

No Big Brother, no "Extra" conduzido por Cláudio Ramos, o apresentador tem no confessionário Solange e Tomé. O apresentador faz algumas provocações à concorrente sobre o facto de esta ter protagonizado alguns momentos de cumplicidade, esta tarde, com Dinis. Cláudio Ramos alerta a concorrente sobre o facto de possivelmente estar apaixonada por Dinis, e a concorrente dá uma resposta inesperada.

