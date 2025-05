Cláudio Ramos revela novidade no jogo do Big Brother e deixa concorrentes intrigados! Saiba o que é

No Especial do Big Brother, Cláudio Ramos revela quem se safa das nomeações, Érica ou Sara, depois de encerrar a votação na aplicação. Revela assim quem fica em risco de expulsão na próxima gala. O apresentador surpreendeu ainda os concorrentes com uma novidade no jogo!

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

