Há 1h e 15min

No Big Brother - Desafio Final - decorre mais uma gala de domingo com apresentação de Cláudio Ramos. Márcia Soares e Francisco Monteiro veem imagens da sua semana cheia de amor. Márcia é confrontada sobre se tem ciúmes de Bárbara Parada e Francisco ri-se. No fim, Cláudio Ramos revela que os dois deram um beijo e o estúdio delira.