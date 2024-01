Cláudio Ramos sobre Miguel Vicente: «Ele leva-os à exaustão»

Hoje às 11:05

No Dois às 10, foi dia de «Conversas de Café» com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero. O Big Brother - Desafio Final tem dado que falar, muito por causa de atitudes de Miguel Vicente, e não podia deixar de ser assunto. Cláudio Ramos foi sincero e partilhou o seu ponto de vista sobre o que está a acontecer no jogo: «O Miguel está a ter um palco gigante dentro do Big Brother, porque os concorrentes estão a dar-lhe espaço para isso». Gonçalo Quinaz discordou completamente desta opinião.

Recorde que já tinhamos recebido Jéssica Galhofas, depois de ter desistido do Big Brother - Desafio Final. Em conversa com Cláudio Ramos, Jéssica explicou exatamente o que sentiu dentro da casa mais vigiada do país e o que a levou a tomar esta decisão. Sentiu que a competição era muito mais renhida e complicada, para a qual assumiu não estar preparada: «Só estando lá é que sabemos perfeitamente como aquilo é (...) É ambiente mais tenso, mais agressivo (...) Era impossível estarmos todos sentados, sem que as conversas partissem para insultos».

Jéssica Galhofas decidiu então sair da casa do Big Brother, antes que chegasse a um ponto em que não aguentasse mais o jogo. Falou da postura de alguns colegas, que fazem com que a casa esteja constantemente agitada, como é o caso de Miguel Vicente: «O Miguel não consegue ter uma amizade sem a manipular». Ora veja:

Também falou de Diana Lopes, com quem viveu em guerra dentro da casa do Big Brother: «É uma lata! Ela pode se meter em tudo...» Veja o vídeo e perceba tudo:

Leandro também já esteve recentemente no Dois às 10, depois de ter sido expulso do Big Brother, para esclarecer a polémica relacionada com a sua cadela de estimação.