Clima aquece entre Renata Reis e Nuno Brito: «Filho, não tenho culpa de ter mais estaleca que tu»

No Big Brother, desafiados pelo Big Brother, os concorrentes colocam-se em fila e avançam ou recuam consoante frases ditas pelo anfitrião. O Nuno assume que colocaria o amor à frente do jogo, ao contrário da Lisa que conta que quando meteu o lado emocional à frente, não correu bem. O Igor afirma que não acredita no amor e reforça que está a lutar pelo prémio. A Renata aponta que o madeirense é incoerente e uma farsa, pois na verdade só não coloca o amor à frente por não ser a primeira opção da Lisa. A convidada condena também a decisão do Nuno, acreditando que o concorrente tem uma conversa pendente com a Solange, mas está à espera das nomeações para depois lhe poder mandar isso à cara. O Nuno defende que não quer se acusado de se aproximar da Solange por conveniência, entrando em discórdia com a Renata. O Savate intervém, defendendo o lado do Nuno e criticando a Renata por arranjar sempre forma de ir contra o personal trainer.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!