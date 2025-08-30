VÍDEO SEGUINTE
Clima de provocação: Afonso e Miranda em massagem com dança sensual à mistura

No Big Brother Verão, Afonso pediu uma massagem a Miranda, mas a troca de mimos rapidamente deu lugar a picardias e momentos de provocação. Ao som de música sensual, os dois desafiaram-se entre risos, com Afonso a dançar para a colega e Miranda a corresponder com atitude mais ousada. A ribatejana chegou a sentar-se em cima do amigo especial e sugeriu como seria “sem câmaras e em casa”. Entre brincadeiras, terminaram a rir e Miranda garantiu que os 30 mil euros do prémio deviam ir “para casa deles”.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17

