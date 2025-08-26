Clima de tensão na tarefa semanal: Viriato Quintela recusa participar e Afonso Leitão é criticado pela aposta total

Durante a apresentação da nova tarefa semanal no Big Brother Verão, Afonso Leitão decidiu arriscar tudo e apostar 100% do orçamento da casa.

Momentos depois, Jéssica mostrou-se indecisa quanto à participação na nova tarefa semanal. Viriato, por sua vez, foi mais direto e afirmou que não iria fazer “figura de parvo”, anunciando que não participaria.

Ao ouvir as declarações do colega, Afonso acusou-o de estar a sabotar a prova. Miranda reforçou a crítica, lembrando que esta era a segunda vez que Viriato tomava essa atitude.

Em resposta, Viriato e Bruna criticaram Afonso pela aposta total de 100% do orçamento. Bruna garantiu que, por isso, não iria dar o seu melhor. Já Viriato assegurou que não se iria armar em herói e terminou com um irónico “boa sorte” dirigido ao líder.