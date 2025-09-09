Clima quente. Afonso Leitão ‘atira-se’ a Catarina Miranda depois do Especial

No Big Brother Verão, a relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão continua marcada por altos e baixos. Entre discussões acesas e trocas de mimos, os dois finalistas mostram que não conseguem afastar-se um do outro. Após o Especial, Catarina deixou claro que não estava para brincadeiras. No entanto, Afonso não resistiu e, em tom divertido, atirou-se para cima da aliada, arrancando gargalhadas no momento.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

