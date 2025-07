Clima tenso! Bruno de Carvalho critica Afonso Leitão e discute com Kina

O clima aqueceu no Big Brother Verão com Bruno de Carvalho no centro da polémica. O ex-presidente do Sporting não poupou críticas a Afonso Leitão, por causa da sua liderança e do seu empenho nas tarefas, e acabou por envolver-se também numa acesa discussão com Kina. As palavras duras e o tom tenso marcaram o ambiente na casa.

De recordar que esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Catarina Miranda, Manuel Melo e Viriato Quintela.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

MANUEL MELO – 761 20 20 10

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Saiba tudo o que se passa na casa na linha Ao Minuto do nosso site