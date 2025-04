Clima tenso depois do Especial! Carolina Braga passada com Luís Gonçalves

No Big Brother, a relação entre Carolina Braga e Luís Gonçalves continua a piorar!

No Especial do Big Brother, Cláudio Ramos mostra aos concorrentes reunidos na sala um conjunto de imagens onde alguns deles falam nas costas de Luís Gonçalves. Questionou também o concorrente sobre o desentendimente deste com Carolina Braga, no intervalo.

Luís aproveita o momento para responder às imagens onde viu Carolina dizer que «cheirava mal» colocando desodorizante em direto.

Depois da emissão, o clima ficou tenso na casa, Carolina ficou passada e o tema de conversa era só um: Luís Gonçalves.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!