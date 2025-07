Com Catarina Miranda a chorar a um canto, Bruno de Carvalho ri-se com a entrada de João: «Vais acabar com o mosquito»

No Big Brother Verão, a casa ficou agitada com a entrada de um novo concorrentes: João Oliveira. Catarina Miranda ficou de rastos, ao ver o ex-colega do Big Brother 2024 entrar na casa. No chão, junto à piscina, Miranda desfez-se em lágrimas e recebeu apoio de Afonso e Daniela. Paralelamente, Bruno de Carvalho estava à conversa com outros colegas, incluindo o novo inquilino, quando mostrou grande satisfação por ver que a presença de João tem grande impacto na postura de Miranda no jogo.

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother 2024, após ter perdido a cabeça e atirado com um copo ao chão. Os estilhaços acabaram a atingir o concorrente Gabriel Sousa. O motivo do descontrolo da apresentadora? Uma picardia com João Oliveira que foi longe demais.

A discussão começou porque João decidiu limpar a mesa de jantar enquanto Catarina comia. «Abre a boca, para eu te limpar a boca que só sai porcaria», atirou o personal trainer.

Os dois entraram numa picardia pouco saudável, com troca de insultos e alguns gritos e, quando tudo parecia mais calmo, Catarina Miranda levantou-se da mesa. «Vou partir alguma coisa, tenho de sair daqui», disse, para de seguida atirar um copo de vidro para o chão, que acertou no colega Gabriel Sousa. «Estás a tirar-me do sério, está a fazer-me passar», adiantou, aos gritos.