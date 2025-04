«Com ela é sexo, comigo seria amor...»: Érica e Dinis conversam em privado, após o polémico almoço que 'magoou' Solange

No «Big Brother 2025», durante a emissão do «Diário» conduzido por Maria Botelho Moniz assistimos a imagens inéditas, após o polémico almoço entre alguns concorrentes. A Érica e o Dinis conversam e o concorrente reforça que não quer ter um relacionamento com ninguém e só quer uma amizade. Explica que a forma como a Érica e a Solange recebem o seu carinho é diferente: a Solange pica-o e a Érica disfruta. Lamenta que pareça que quer estar com as duas, quando na verdade não quer ninguém. A Érica aconselha o Dinis a esclarecer o que tem com a Solange pois parece que a concorrente não percebeu que são apenas amigos. A concorrente admite que, por estarem tanto tempo juntos, é normal apaixonarem-se. O Dinis remata que quer estar sozinho pois assim pode dar o seu amor a quem quiser, sem que lhe chateiem a cabeça.

VEJA TAMBÉM: As mulheres da casa ouvem todos os comentários tecidos sobre os seus corpos, e as reações são surpreendentes